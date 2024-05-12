الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انتحال صفة موظف.. حبس عاطل 4 أيام في واقعة تزوير بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة موظف في منطقة الوايلى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم انتحل صفة موظف بإحدى الجهات، على خلاف الحقيقة، وضبط بحوزته كارنيه يحمل اسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور"، وبالضغط عليه أقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة تزوير مستندات لإحدى الجهات بالمخالفة لأحكام القانون.

النيابة العامة حبس عاطل انتحال صفة موظف منطقة الوايلى

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