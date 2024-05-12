الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بتزوير محررات رسمية في السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة السلام اليوم حبس 4 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإتهامهم  بتزوير محررات رسمية وكارنيهات بمقابل مبلغ مالي في السلام.

وأكدت التحريات قيام عاطل بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات على خلاف الحقيقة، تم ضبطه، وبحوزته كارنيه يحمل إسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور"، وأقرَّ بتحصله عليه من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.

وتم تحديد الأخير وضبطه تبين انه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول له معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على عدد من الكارنيهات "مزورة" تحمل اسمه وأسماء أشخاص آخرين منسوب صدورها لعدد من الجهات.

وأقرَّ بقيامه بترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأضاف بتحصله عليها من خلال اصطناعها بإحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وتم استهداف المطبعة وضبط مالكها، وآخر عامل بذات المطبعة مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعُثر بداخلها على جهاز كمبيوتر بفحصه تبيَّن احتوائه على نماذج من الكارنيهات "المزورة المضبوطة"، ماكينات طباعة وتغليف وتقطيع الكارنيهات.

وأقرّا بقيامهما بإصطناع الكارنيهات المزورة والمضبوطة بحوزة المتهمان، وترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السلام المطرية معلومات جنائية تزوير محررات رسمية نيابة السلام

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