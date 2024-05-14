الثلاثاء 14 مايو 2024
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الدين لله

وزير الأوقاف: الأزهر سيظل نقيًا باقيًا فى خدمة الدين ونشر سماحة الإسلام

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأزهر الشريف سيظل صافيًا مشرقًا نقيًا باقيًا في خدمة الدين ونشر سماحة الإسلام الوسطي.

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بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق مؤتمر "دور مشايخ الأزهر في خدمة العلوم الشرعية والعربية"

الأزهر متمسك بالإسلام الوسطي

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته في مؤتمر "دور مشايخ الأزهر في خدمة العلوم الشرعية والدينية"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الثلاثاء: "نعاهد الله أن نواجه كل وسائل الهدم بالمزيد من العمل والجهد والإنتاج، فالأزهر عبر تاريخه تمسك بالإسلام الوسطي دون إفراط أو تفريط".

ولفت إلى أنه ليس بالكلام تبنى الأمم والمؤسسات، ولكن بالعمل والإنتاج، مضيفا:" نحن نعمل على استعادة الخطاب الديني ممن خطفوه، وعلينا أن نبذل جهدنا ألا يختطف الأزهر الشريف وأن يكون كل أستاذ أمينا في عمله داخل كليته".

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأزهر الشريف سماحة الإسلام الإسلام الوسطي

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