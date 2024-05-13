الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

المفتى للحجاج: ادعوا لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير (فيديو)

د. شوقي علام
د. شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن يوم عرفة من أيام الله، وكان سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، يقول أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له". 

وأوضح مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "مع المفتي"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "على الحجاج أن يكثروا من ذكر الله وأن يرددوا ما كان يقوله سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم،  والنبيون من قبله، وأن يكثروا من الذكر".

txt

حكم من فاتته صلاة الجمعة.. دار الإفتاء المصرية تجيب

وتابع: "يوم عرفة مر عليه الآلاف والآلاف من الناس، وعرفة كان موطن تعارف آدم بحواء، فهذا المكان الذى أخذ فيه العهد على كل البشرية إلى أن تقوم الساعة، فلعلك تجلس فى مكان جلس فيه سيدنا النبى والصحابة الكرام، هذا مكان تاريخ من النور الإلهى". 

وأضاف: "على الحاج أن يخلص القلب لله وأن يفرغ نفسه لله، وينبغى علينا كمصريين أن ندعو لمصر وأولياء الأمور فى مصر أن يوفقهم الله لما فيه الخير للبلاد، الدعاء لولي النفع متعدية النفع".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/m38H8l9GYSo?si=LpPiczzVEOv41VXJ

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية مع المفتي فضائية الناس الحجاج

مواد متعلقة

منشور مهم لطلاب الأزهر الفلسطينيين المتواجدين في مصر

مرصد الأزهر: التنظيمات الإرهابية في وسط إفريقي نفذت 5 عمليات خلال أبريل

"البحوث الإسلامية" يصدر عدد ذى القعدة من مجلة الأزهر

بالذهب والفضة.. تفاصيل تطوير مقام السيدة زينب

شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عمليات التجديد (صور)

زيارة خاصة.. شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد قليل

عاجل.. الأزهر يرحب بعزم مصر التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيونى

افتتاح 12 مسجدًا منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا.. الجمعة المقبل

الأكثر قراءة

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

أب يلقى ابنته فى مصرف بأسيوط ويدعى اختفاءها

تفاصيل جديدة فى تشويه طالبة بـ"فيلر" فاسد داخل عيادة شهيرة بمدينة نصر

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

لجنة الانضباط تشعل الأزمة بين اتحاد الكرة والأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟