المفتى للحجاج: ادعوا لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن يوم عرفة من أيام الله، وكان سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، يقول أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له".

وأوضح مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "مع المفتي"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "على الحجاج أن يكثروا من ذكر الله وأن يرددوا ما كان يقوله سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، والنبيون من قبله، وأن يكثروا من الذكر".

وتابع: "يوم عرفة مر عليه الآلاف والآلاف من الناس، وعرفة كان موطن تعارف آدم بحواء، فهذا المكان الذى أخذ فيه العهد على كل البشرية إلى أن تقوم الساعة، فلعلك تجلس فى مكان جلس فيه سيدنا النبى والصحابة الكرام، هذا مكان تاريخ من النور الإلهى".

وأضاف: "على الحاج أن يخلص القلب لله وأن يفرغ نفسه لله، وينبغى علينا كمصريين أن ندعو لمصر وأولياء الأمور فى مصر أن يوفقهم الله لما فيه الخير للبلاد، الدعاء لولي النفع متعدية النفع".

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