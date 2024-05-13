الإثنين 13 مايو 2024
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الدين لله

أسامة قابيل: بلاش تجلدوا المدمنين ربنا وضع منهج فى القرآن لعلاجهم (فيديو)

الدكتور أسامة قابيل
الدكتور أسامة قابيل

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن 90% من أسباب الإدمان بين الشباب الصحبة السيئة، مضيفا: "خلى بالك بيوتكم أمانة وعقولنا وشبابنا أمانة والتصرفات السلبية بسبب المخدرات والمسكرات فاتورة كبيرة ندفعها من بيوتنا وعقولنا".

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وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، بحلقة برنامج "من القلب للقلب": "القرآن وضع منهج لعلاج المدمن، بأربع خطوات فأولا قال تعالى: (تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا)، قال لهم عندكم حاجات بتعملوا منها حاجات بتسكرةا بها، قبل ما يقول لهم حرام، وبعدها قال تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)، هنا قال فيهما منافع، وخلي بالك فيها إثم كبير واكبر من نفعها".

وأضاف: "المرحلة الثالثة التى حرمت الخمر على المؤمنين أثناء الصلاة، في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)".

وتابع: "المرحلة الرابعة، نسب من يدمن للإيمان ليقول يا رب زدنى إيمان علشان أبعد عن الإدمان، ودى رسالة لكل أسرة بتجلد أبنائها اللى بيدمنوا ويعزلوهم عن المجتمع، فربنا قال لهم في كتابه العزيز (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)".

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الدكتور أسامة قابيل الأزهر الشريف الصلاة القرآن من القلب للقلب

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