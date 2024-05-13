الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

منشور مهم لطلاب الأزهر الفلسطينيين المتواجدين في مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أصدرت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، بيانًا شدد فيه على طلبة الثانوية الأزهرية المتواجدين في مصر ضرورة التواجد في رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، الخميس القادم الموافق 16/5/2024م، وإحضار حقيبة بها المتعلقات الشخصية والكتب الدراسية وأي ملخصات.

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امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأوضحت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، أن الطلاب سيتم امتحانهم بشهادة الثانوية الأزهرية بداية من السبت الموافق 18/5/2024م تزامنًا مع امتحانات معهد الخليل الديني حتى 24/6/2024م للقسم الأدبي و29/6/2024م للقسم العلمي.

وأكدت أن قطاع المعاهد الأزهرية سيوفر لهم مكان للإعاشة والإقامة طوال فترة الامتحانات.

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