منشور مهم لطلاب الأزهر الفلسطينيين المتواجدين في مصر

أصدرت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، بيانًا شدد فيه على طلبة الثانوية الأزهرية المتواجدين في مصر ضرورة التواجد في رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، الخميس القادم الموافق 16/5/2024م، وإحضار حقيبة بها المتعلقات الشخصية والكتب الدراسية وأي ملخصات.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأوضحت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، أن الطلاب سيتم امتحانهم بشهادة الثانوية الأزهرية بداية من السبت الموافق 18/5/2024م تزامنًا مع امتحانات معهد الخليل الديني حتى 24/6/2024م للقسم الأدبي و29/6/2024م للقسم العلمي.

وأكدت أن قطاع المعاهد الأزهرية سيوفر لهم مكان للإعاشة والإقامة طوال فترة الامتحانات.