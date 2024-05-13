"كهرباء الإسكندرية" تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكى فى 2025

تستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التوسع في تركيب العدادات الذكية خلال العام المالي 2025 /2024، حيث تم استهداف تركيب 25.5 ألف عداد ذكي فى المحطات والموزعات والمحولات المركبة فى الغرف الرئيسية وكبار المشتركين والإضاءة العامة.

ووفق مشروع الموازنة التخطيطية التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية العادية للشركة سيتم إستكمال تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة بتمويل من هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA) وتركيب عدد 300 ألف عداد ذكي في نطاق غرب الإسكندرية.

وتستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2025/2024 والتي تم اعتمادها من الشركة القابضة لكهرباء مصر، التوسع في الشبكة القائمة وإحلال وتجديد الشبكة الحالية بإجمالي تستثمارات بمبلغ وقدره 1.3 مليار جنيه.

ووفق مشروع الموازنة التي اعتمدتها الشركة القابضة، تشمل الخطة الاستثمارية تحسين جودة التغذية الكهربائية عن طريق رفع كفاءة الشبكة والعمل على إستمرارية التيار الكهربي وتحسين الجهود وخفض زمن الانقطاعات.

وتشمل أعمال التوسع والاحلال والتجديد، بإجمالي 16 خلية، و18 محولا مختلف القدرات، و60 كم كابلات جهد متوسط، و17 كم كابلات جهد منخفض، و62 كم كابلات هوائية جهد منخفض.

كما تستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تطوير مركز تحكم غرب، وكذلك تطوير مركز التحكم الإشرافي للتكامل مع مركزى تحكم غرب وشرق، وكذلك ستقوم الشركة بضم مجموعة من محطات وموزعات مركز تحكم وسط إلى مركز تحكم شرق الجديد المطور للاستفادة من إمكانيات المراكز الحديثة المطورة بالجهود الذاتية توفيرا للنفقات.