الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء الإسكندرية" تستهدف استثمار 1.3 مليار جنيه لتطوير الشبكات

الكهرباء
الكهرباء

تستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2025/2024 والتي تم اعتمادها من الشركة القابضة لكهرباء مصر، التوسع في الشبكة القائمة وإحلال وتجديد الشبكة الحالية بإجمالي تستثمارات بمبلغ وقدره 1.3 مليار جنيه.

ووفق مشروع الموازنة التي اعتمدتها الشركة القابضة، تشمل الخطة الاستثمارية تحسين جودة التغذية الكهربائية عن طريق رفع كفاءة الشبكة والعمل على إستمرارية التيار الكهربي وتحسين الجهود وخفض زمن الانقطاعات.

وتشمل أعمال التوسع والاحلال والتجديد، بإجمالي 16 خلية، و18 محول مختلف القدرات، و60 كم كابلات جهد متوسط، و17 كم كابلات جهد منخفض، و62 كم كابلات هوائية جهد منخفض.

كما تستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تطوير مركز تحكم غرب وكذلك تطوير مركز التحكم الإشرافي للتكامل مع مركزى تحكم غرب وشرق، وكذلك ستقوم الشركة بضم مجموعة من محطات وموزعات مركز تحكم وسط إلى مركز تحكم شرق الجديد المطور للإستفادة من إمكانيات المراكز الحديثة المطورة بالجهود الذاتية توفيرا للنفقات.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الموازنة التخطيطية القابضة لكهرباء مصر تجديد الشبكة مشروع الموازنة الكهرباء

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