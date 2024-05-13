الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مسؤول أمريكي: خلاف بين واشنطن وتل أبيب حول نظرية النصر الإسرائيلية في غزة

غزة
غزة

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتصارعان حول ماهية نظرية النصر بالنسبة لإسرائيل في غزة، وأن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هذا النوع من النصر الكامل الذي تقول إسرائيل إنها تقاتل من أجله ضد حماس.

وأعتقد أنه في بعض الأحيان عندما نستمع عن كثب إلى القادة الإسرائيليين، فإنهم يتحدثون في الغالب عن فكرة تحقيق نوع من النصر الساحق في ساحة المعركة، النصر الكامل.. لا أعتقد أننا نعتقد أن هذا محتمل أو ممكن.، حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية. 

مفاوضات اطلاق النار الجارية مستمرة 

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البيت الابيض: لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين في غزة

ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الإثنين، إن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية مستمرة “بشكل عاجل” وأن الإدارة لا تزال “عازمة ومصممة” على مساعدة إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق وتأمين إطلاق سراح المحتجزين.

واضاف لا أستطيع التنبؤ متى سيحدث ذلك وما إذا كان سيحدث. يمكنني أن أقول لك إننا مازلنا ملتزمين بالضغط على الدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة”. "سيتعين علينا الآن أن نرى كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة".

وأضاف: "هذه المفاوضات بالذات شهدت صعودا وهبوطا".

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