الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الابيض: لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين في غزة

جاك سوليفان
جاك سوليفان

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جاك سوليفان، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن التنبؤ بموعد أو إمكانية التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين، مشيرًا إلى أنهم لا يعتقدون أن ما يحدث في غزة يمثل إبادة جماعية. 

وفيما يتعلق بما اسماه سوليفان “تهديد إيران ووكلائها على إسرائيل والاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية”، أكد أن هذا الخطر واضح ويشكل تهديدًا جديًا.

 

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وأشار سوليفان إلى أن العالم مطالب بضرورة حمل حماس على العودة للتفاوض وقبول الاتفاق، مؤكدًا أن أميركا تعمل جاهدة على وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وذكر تقرير لشبكة “سي إن إن” اليوم الاثنين، أن عودة اسرائيل الى مناطق غزة والتي قالت انها خالية من حماس تثير الشكوك حول استراتيجيتها العسكرية.

وافاد التقرير، أن الجيش الإسرائيلي استأنف قتاله في شمال غزة حيث ادعى في السابق أنه قام بتفكيك الهيكل القيادي لحركة حماس، لكنها تقول الآن إن الجماعة الفلسطينية المسلحة تحاول “إعادة التجمع” في المنطقة، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان هدف إسرائيل للقضاء على الجماعة في القطاع واقعيا.

البيت الأبيض اتفاق حماس الهدنة المحتجزين الإسرائيليين

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