جيك سوليفان: خطط إسرائيل فى رفح غير واضحة.. التقارير كثيرة ومتناقضة

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، عن استيائه الشديد من التقارير التي تفيد بوجود مقابر جماعية في قطاع غزة.

وأشار إلى الزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة منذ المحادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا ضرورة زيادة الدعم واستمراريته لقطاع غزة.

وطالب سوليفان حركة حماس بالإفراج الفوري عن المواطن الأمريكي المحتجز لديها، الذي بثت فيديو له اليوم.

وأعلن مستشار الأمن القومي عن أنه سيتجنب التكهن بشأن ما ستقوم به إسرائيل في رفح الفلسطينية نظرًا لتناقض التقارير المتعلقة بهذا الأمر.

وكشف عن مشاركة الولايات المتحدة في مفاوضات مع إسرائيل بشأن العملية المحتملة في رفح الفلسطينية.

وأخيرًا، أثنى على فتح بعض المعابر مع شمال قطاع غزة، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية.