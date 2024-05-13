القسام: فقدان الاتصال بـ 4 من المحتجزين الإسرائيليين فى غزة

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن أنها فقدت الاتصال بمسلحين كانوا يحرسون 4 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم هيرش غولدبيرج بولين الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.

وتابعت: "جاء ذلك نتيجة للقصف الإسرائيلي الذي طال القطاع خلال العشرة أيام الأخيرة".



وأشار البيان إلى أنه "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية انقطع اتصالنا مع مجموعة من مجاهدينا التي كانت تحرس أربعة من الأسرى الصهاينة، بينهم الأسير هيرش غولدبيرج بولين".

وسبق لغولدبيرج بولين أن وجه مناشدة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة مصورة نشرتها "القسام" في أواخر أبريل، طالبًا بالإفراج عنه.

ويعتبر جولدبيرج بولين واحدًا من أكثر من 250 إسرائيليًا وأجنبيًا تم اختطافهم من قبل مقاتلي "حماس" خلال هجومهم في السابع من أكتوبر على إسرائيل.