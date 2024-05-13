الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"المركزي لمتبقيات المبيدات" ينظم ورشة عمل حول المبيدات والصادرات الزراعية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة للأغذية (كيوكاب) بوزارة الزراعة  بالإشتراك في ورشة العمل التي نظمتها كلية الزراعة جامعة القاهرة، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت عنوان "المبيدات والصادرات الزراعية المصرية".

وقام بافتتاح الورشة الدكتور  سامح عبد الفتاح عميد الكلية، الدكتور  عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور  محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات، اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب وبحضور كوكبة من علماء مصر من مديري المعاهد والمعامل والعاملين بمركز البحوث الزراعية وأساتذة الجامعات وبعض شركات القطاع الخاص، كما شارك عن الجمعيات الأهلية المهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة جمعية هيا.


وفي الكلمة التي ألقاها الدكتور  عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أكد سيادته على أهمية التعاون بين مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة بالجامعات المصرية وعلى رأسهم كلية الزراعة بجامعة القاهرة كما أشار عبد العظيم أن جميع الباحثين بالمركز يسعون إلى التعاون مع الجهات المختلفة من القطاع الخاص أو الجامعات والمراكز البحثية من التعاون العلمي أو التدريبي أو الإرشادي كل في تخصصه ومشاركاتهم الواضحة في ورش العمل التي ينظمها المعاهد والمعامل أو الجهات العاملة في القطاع الزراعي.

 

وفي ذات الإطار أعلنت الدكتور هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات أن المعمل شارك في هذه الورشة بمحاضرة تحت عنوان دور المعمل وأهميته في دعم الصادرات الزراعية المصرية ووالتي قامت بعرضها خلال الجلسة الأولى لورشة العمل واشتملت المحاضرة على توضيح أهمية المعمل في فحص متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية للصادرات والواردات والأسواق المحلية بالإضافة إلى فحص كافة الملوثات الكيميائية والميكروبية والملوثات البيئية وذلك باستخدام أحدث الأجهزة على مستوى العالم والخبرات الموجودة بالمعمل من الباحثين والمحللين وخطط التطوير المستمرة منذ إنشاء المعمل والتي ساهمت في أن يكون المعمل أحد أهم المعامل على مستوى العالم في مجال تخصصه بالإضافة إلى أن خطط تطوير المعمل ساهمت في زيادة السعة الاستيعابية للمعمل لاستقبال كافة العينات الواردة إليه وفحصها بأعلى دقة وجودة وفي أقل وقت ممكن مع تطوير وإضافة طرق تحليل جديدة تتوافق مع متطلبات اللوائح والقوانين للهيئات الرقابية ومتطلبات الأسواق الدولية.


وانتهت ورشة العمل بعدد من التوصيات الهامة والتي كان من أهمها العمل على زيادة أوجه التعاون بين المراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص لدعم زيادة الصادرات الزراعية من خلال زيادة كمية وجودة الإنتاج مما يحقق أهداف الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

-المركزي لمتبقيات المبيدات ينظم ورشة عمل حول والصادرات

مواد متعلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

صدمة فى تل أبيب.. تقارير عبرية: دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية «كارثة لإسرائيل»

حسام حسن يتحدث عن عودة الشناوى وحقيقة خلافه مع لاعبى الزمالك وعمر كمال

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

أشرف زكي يوجه رسالة نارية لطارق الشناوي: بيني وبينك المحكمة (فيديو)

"ضبطوه بيبيع البط".. مصرع مسجل خطر على يد الأهالى بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟