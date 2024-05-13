تقرير أمريكي: شكوك حول سر عودة إسرائيل لمناطق غزة الخالية من حماس

ذكر تقرير لشبكة “سي إن إن” اليوم الاثنين، أن عودة اسرائيل الى مناطق غزة والتي قالت انها خالية من حماس تثير الشكوك حول استراتيجيتها العسكرية.

وافاد التقرير، أن الجيش الإسرائيلي استأنف قتاله في شمال غزة حيث ادعى في السابق أنه قام بتفكيك الهيكل القيادي لحركة حماس، لكنها تقول الآن إن الجماعة الفلسطينية المسلحة تحاول “إعادة التجمع” في المنطقة، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان هدف إسرائيل للقضاء على الجماعة في القطاع واقعيا.

قصف مكثف واطلاق نار في معظم انحاء مخيم جباليا للاجئين

بدأت العملية البرية الإسرائيلية المتجددة يوم السبت، مع قصف مكثف وإطلاق نار في معظم أنحاء مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة. كما بدأ الجيش الإسرائيلي عملياته في منطقة الزيتون وسط غزة، في الوقت الذي يواصل فيه هجومه شرق رفح وبالقرب من معبر رفح مع مصر.

وتابعت في تقرير صادر لها اليوم الاثنين، إن عودة إسرائيل إلى الجيوب التي من المفترض أنها طهرتها من حماس تجدد التساؤلات حول استراتيجيتها العسكرية طويلة المدى، والتي خلفت، بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب، أكثر من 35 ألف قتيل فلسطيني وتدمير جزء كبير من غزة - ولكن لا يزال هناك أكثر من 100 رهينة من إسرائيل. في الأسر وما زالت القيادة العليا لحماس طليقة.

وأشار التقرير إلى أن استئناف القتال في الشمال مع تعثر المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن، ومع إشارة إدارة بايدن إلى أن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد تجاه أقرب حلفائها في الشرق الأوسط.