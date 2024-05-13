الإثنين 13 مايو 2024
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المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: قطاع غزة يحتاج 800 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا

جريدة الدستور

قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 800 شاحنة مساعدات إنسانية بشكل يومي، حسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف أن المساعدات الطبية ومياه الشرب والطعام في مقدمة الاحتياجات الأساسية للقطاع، متابعًا: "نواصل العمل مع الأطراف الدولية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة".

وتابع: "نرصد الانتهاكات والمخالفات للقانون الإنساني في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتعدى على الأطقم الطبية والصحفيين حتى من قبل الحرب على قطاع غزة.

قطاع غزة غزة مساعدات إنسانية القاهرة الإخبارية

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