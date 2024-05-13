دراسة بحثية جديدة تؤكد التوصل إلى لقاح بسيط يقضي على جميع الفيروسات التاجية

نشر موقع Hindustan times دراسة بحثية جديدة قام بها مركز البحوث الفيروسية الأمريكي، تؤكد التوصل إلى لقاح بسيط غير لقاحات الفيروسات التاجية المعتمدة يساعد على الحماية من الإصابة بالأمراض التي تسببها الفيروسات التاجية.



فقد كان التطور السريع للقاحات التي تحمي من فيروس كورونا إنجازًا علميًا رائعًا أنقذ حياة الملايين، ولقد أثبتت اللقاحات نجاحا كبيرا في الحد من الوفيات والأمراض الخطيرة بعد الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من هذا النجاح، كانت آثار الوباء مدمرة، فضلا عن ان SARS-CoV-2 (الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19)، كانت فيروسات كورونا غير المعروفة سابقًا مسؤولة عن تفشي مرض السارس المميت في عام (2003) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وهو مرض تفشي في عام 2012 وحتى الآن يوجد به حالات إصابة مستمرة.



وفي الوقت ذاته، تم تحديد العديد من الفيروسات التاجية المنتشرة في الخفافيش على أنها قادرة على إصابة البشر، مما قد يتسبب في تفشي الأوبئة في المستقبل.

وحسب الدراسة البحثية الجديدة قد أظهرت على الفئران، أن لقاحًا واحدًا بسيطًا نسبيًا يمكن أن يحمي من مجموعة من الفيروسات التاجية حتى تلك التي لم يتم تحديدها بعد.

وهذه خطوة نحو تحقيق هدف العلم المتمثل في ما يعرف باسم "علم اللقاحات الاستباقي"، حيث يتم تطوير اللقاحات ضد التهديدات الوبائية قبل أن تتمكن من إصابة البشر.



ويقول الدكتور مارك استيا المؤلف الاول للدراسة والطبيب في علم الاوبئة: تستخدم اللقاحات التقليدية مستضدًا واحدًا وهو جزء من الفيروس الذي يؤدي إلى استجابة مناعية يحمي عادةً من هذا الفيروس وهذا الفيروس وحده فقط لا غيره، فضلا عن إنها لا تميل إلى الحماية من الفيروسات المعروفة المتنوعة، أو الفيروسات التي لم يتم اكتشافها بعد.

وقد أظهرنا في أبحاث سابقة نجاح "جسيمات الفسيفساء النانوية" في رفع الاستجابات المناعية لفيروسات كورونا المختلفة. تستخدم هذه الجسيمات النانوية الفسيفسائية نوعًا من تكنولوجيا الصمغ البروتيني الفائق الذي يربط بروتينين مختلفين معًا بشكل لا رجعة فيه.



ويُستخدم هذا "الصمغ الفائق" لتزيين جسيم نانوي واحد بنطاقات ربط مستقبلات متعددة - وهو جزء رئيسي من الفيروس الموجود على البروتين الشوكي والذي يأتي من فيروسات مختلفة.

ويركز اللقاح على مجموعة فرعية من الفيروسات التاجية تسمى فيروسات الساربيك والتي تشمل الفيروسات التي تسبب كوفيد وسارس والعديد من فيروسات الخفافيش التي لديها القدرة على إصابة البشر.

ويستكمل: مع تطور الفيروس، تتغير بعض أجزاءه بينما تبقى أجزاء أخرى كما هي، يشتمل لقاحنا على مجالات ربط المستقبلات المرتبطة بالتطور (RBDs)، لذلك يقوم لقاح واحد بتدريب الجهاز المناعي على الاستجابة لأجزاء الفيروس التي تظل دون تغيير.

وهذا يحمي من الفيروسات الموجودة في اللقاح، والأهم من ذلك، يحمي أيضًا من الفيروسات ذات الصلة غير المدرجة في اللقاح، وعلى الرغم من هذا النجاح مع جزيئات الفسيفساء النانوية، إلا أن اللقاح كان معقدا، مما جعل من الصعب إنتاجه على نطاق واسع.



لقاح بسيط يقضي على الكثير من الفيروسات:

وبالتعاون بين جامعات أكسفورد وكامبريدج ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، قمنا الآن بتطوير لقاح أبسط لا يزال يوفر هذه الحماية الواسعة، ولقد حققنا ذلك عن طريق الدمج الوراثي لـ RBDs من أربعة فيروسات ساربيكية مختلفة لتشكيل بروتين واحد نسميه "الرباعية"، نستخدم بعد ذلك نوعًا من الغراء البروتيني لربط هذه الرباعيات بـ "قفص البروتين النانوي" لصنع اللقاح.

عندما تم تحصين الفئران بلقاحات القفص النانوي هذه، أنتجت أجسامًا مضادة تعمل على تحييد مجموعة من فيروسات الساربيك، بما في ذلك فيروسات الساربيك غير الموجودة في اللقاح. يُظهر هذا إمكانية الحماية من الفيروسات ذات الصلة التي ربما لم يتم اكتشافها وقت إنتاج اللقاح.

إلى جانب عملية الإنتاج والتجميع المبسطة هذه، أثار لقاحنا الجديد استجابات مناعية في الفئران تضاهي على الأقل، بل وتتجاوز في كثير من الحالات، تلك التي يثيرها لقاحنا الأصلي المصنوع من جسيمات الفسيفساء النانوية.



ونظرًا للجزء الكبير من العالم الذين تم تطعيمهم أو إصابتهم سابقًا بفيروس SARS-CoV-2، كان هناك قلق من أن الاستجابة الحالية لـ SARS-CoV-2 ستحد من إمكانية الحماية ضد الفيروسات التاجية الأخرى. ومع ذلك، فقد أظهرنا أن لقاحنا قادر على إثارة استجابة مناعية واسعة النطاق ضد فيروس الساربيكو حتى في الفئران التي تم تحصينها سابقًا ضد السارس-كوف-2.

خطوتنا التالية هي اختبار هذا اللقاح على البشر، كما أننا نطبق هذه التكنولوجيا للحماية من مجموعات أخرى من الفيروسات التي يمكن أن تصيب البشر. كل هذا يجعلنا أقرب إلى رؤيتنا المتمثلة في تطوير مكتبة من اللقاحات ضد الفيروسات ذات القدرة الوبائية قبل أن تتاح لها الفرصة للعبور إلى البشر.