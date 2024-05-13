الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

العثور على 3 غرقى فى نهر النيل بمحافظة قنا

غرقى في نهر النيل
غرقى في نهر النيل

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، على جثث 3 غرقى في مناطق مختلفة في قرى الغوصة والأشراف الشرقية وقصر الصياد في مركز نجع حمادي.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، 3 إخطارات من غرفة العمليات، بورود 3 بلاغات من مرفق إسعاف قنا،  برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بمصرع 3 أشخاص غرقًا في قرى الغوصة والأشراف الشرقية وقصر الصياد.

وأسفر ذلك عن مصرع عمار عمرو حسن،  4 أعوام،  في قرية الأشراف، وعمر أحمد حسين، 6 أعوام،  بقرية الغوصة، وآخر بقرية قصر الصياد.

وتم نقل الجثث إلى المستشفى، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الوقائع وكشف ملابساتهم.

قنا محافظ قنا أخبار محافظة قنا غرق قنا النيل

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