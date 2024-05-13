العثور على 3 غرقى فى نهر النيل بمحافظة قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، على جثث 3 غرقى في مناطق مختلفة في قرى الغوصة والأشراف الشرقية وقصر الصياد في مركز نجع حمادي.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، 3 إخطارات من غرفة العمليات، بورود 3 بلاغات من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بمصرع 3 أشخاص غرقًا في قرى الغوصة والأشراف الشرقية وقصر الصياد.

وأسفر ذلك عن مصرع عمار عمرو حسن، 4 أعوام، في قرية الأشراف، وعمر أحمد حسين، 6 أعوام، بقرية الغوصة، وآخر بقرية قصر الصياد.

وتم نقل الجثث إلى المستشفى، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الوقائع وكشف ملابساتهم.