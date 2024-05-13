مصرع طفلة وإصابة 2 في حادث تصادم بالقناطر الخيرية

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 2 في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك بمنطقة القناطر الخيرية.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك أمام مزلقان منطقة شركس بمدينة القناطر الخيرية ما أسفر عن حالة وفاة ومصابين وتعطل حركة المرور.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "مريم. س"، 12 سنة، وإصابة "محمد.ف" 26 سنة، و"فاطمة. س" 23 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث على جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.