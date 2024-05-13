مصرع طالب صدمته سيارة مسرعة في المنيا

لقي طالب مصرعه، صباح اليوم الإثنين، متأثرًا بجروح وكسور صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة في قرية ماقوسة جنوب مدينة المنيا.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع طالب صدمته سيارة وفرت هاربة في قرية ماقوسة جنوب مدينة المنيا.



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وتبين مصرع حمادة صلاح ملازم، 20 سنة، طالب، ومقيم بالمنيا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.