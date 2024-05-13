الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالشيخ زايد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر صباح اليوم، بعد أن صدمتهما سيارة بمدينة الشيخ زايد، وتم نقلهما إلى المستشفى، والقبض على السائق المتسبب في الحادث.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص في مدينة الشيخ زايد.

 وعلى الفور، انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وتبيَّن مصرع شخص وإصابة آخر، جرى نقلهما إلى المستشفى، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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