الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بالمنوفية

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي

شهدت قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية مصرع شاب ومُسِّن من أهالي القرية في حادث مروَّع لدراجة نارية، وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد  نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بورود بلاغ من مستشفى السادات المركزي، يفيد بوصول متوفيين اثنين ومصاب إثر حادث دراجة نارية. 

وبالانتقال والفحص، تبيَّن مصرع كلا من "حمادة محمد أغا" في العقد الخامس من العمر، و"إبراهيم محمد أبو علفة"، مقيمان قرية بهواش التابعة لدائرة مركز منوف، وجارٍ إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام جثمانيهما، وينتظر أهالي قرية بهواش، إنهاء الإجراءات اللازمة لدفن الجثامين بمقابر العائلة.

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محافظة المنوفية قرية بهواش حادث تصادم مصرع شخصين إصابة آخر

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