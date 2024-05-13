الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهمين بالتزوير في محرر رسمي بكفرالشيخ

متهم
متهم

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفرالشيخ حضوريًا للمتهم الأول والثاني، وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بتزوير محرر رسمي منسوب لمنطقة الإصلاح الزراعي بكفرالشيخ في قضية اتهامه بتزوير أرض زراعية، ومصادرة المحرر المزور والزمته المصاريف، كما حكمت المحكمة ببراءة المتهمين الأول والثاني عما أسند إليهما من اتهامات في القضية.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين" قاموا في يوم 6 يونيو 2016 وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز كفر الشيخ بالاشتراك بطريق الاتفاق، والمساعده مع اخر مجهول بتزوير أفاده منسوب صدورها لمنطقة الإصلاح الزراعي بكفرالشيخ، كما قاموا بتدوين بيانات بها مغايره للحقيقه، مفادها أنه تمت إزالة اسباب المخالفة عن المحضر رقم 10860 لسنة 2016 جنح مركز كفر الشيخ، وزيلوها زورا بتوقيعات منسوبه للموظفين المختصين بتلك الجهه،ومهروها بخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب أيضا لتلك الجهه سالفة الذكر.

وفي التحقيقات قال "ي.ع.م.س" (58 سنة) - مفتش بمنطقة الإصلاح الزراعي بكفرالشيخ، بصفته شاهد اثبات علي الواقعة، أنه قام بفحص الافاده المذكورة والمقدمة في تلك القضية ضد المتهم الثالث بتهمة تبوير أرض زراعية، وتبين أن الافاده مزورة، وغير صادره من الإدارة، وأن التوقيعات المزيله بها غير منسوبه لتوقيعات الموظفين المختصين، وأن الأرض لم تزرع حتى تاريخه، وبعد تداول القضية في الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.

محكمة جنايات كفر الشيخ تزوير محرر رسمي الاصلاح الزراعي مركز كفر الشيخ

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