الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مرافعة النيابة في اتهام "عصابة" بقتل شاب عمدا واستعراض القوة بكفر الشيخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وكيل النيابة الكلية بكفر الشيخ، المستشار محمد الوكيل، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات فوه بكفر الشيخ، إن المتهمين لم يتركوا بابا للإثم إلا وفعلوه فقد فقدوا معاني الإحساس حتى أصبحوا بلا إحساس يسعون في الأرض فساد، فقد كانوا جنود لإبليس، حيث قام المتهم الأول بالإمساك بالسلاح، حتى يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف خلال مرافعته، أن المجني عليه طفلا خرج للعب والله كعادته، لم يعلن أن هناك أشرار قد قاموا باستقلال قارب بنهر النيل لترويع الأمنين في مساكنهم فأصابوا بطلقه غادرة عنق الصغير ليموت ويدير هؤلاء المجرمين ظهورهم تاركين طفلا يلفظ أنفاسه الأخيرة، فكيف هان علي هؤلاء نفس قد حرم الله قتلها.

يذكر أن جهات التحقيق قد أحالت تشكيلا عصابيا مكون من 4 أشخاص تخصص في الإتجار المواد المخدرة إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم باتهامهم باستعراض البلطجة، والتلويح بالعنف، وقتل طالب عمدًا بناحية كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق.

كما تبين أن المتهمين في  يوم 25 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف قبل المواطنين ممن تصادف تواجدهم بالطريق العام إذ صوبوا حيالهم الأعيرة النارية بكثافة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية حيازتهم وإحرازهم قاصدين من ذلك ترويعهم.

وتخويفهم، والتأثير في إرادتهم، وكذا في  فرض السطوة عليهم بمنعهم من التواجد بالميناء في نهر النيل فرع رشيد بمنطقة حي الكشلة لاتخاذهم مكانهم الذين يطلقون من خلاله الأعيرة النارية لمزاولة نشاطهم الإجرامي من الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا مقاومة السلطات.

وحملهم بغير حق على الأمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتكدير الأمن، والسكينة العامة معرضين حياتهم للخطر، كما اقترانت تلك الجناية بعدة جرائم أخرى وهي بأنهم في ذات المكان والزمان قتل المتهم الأول المجني عليه الشاب أيمن ياسر إبراهيم محمود عبداللطيف، عمدًا لتبدء هيئة المحكمة إجرائات نظر القضية.

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