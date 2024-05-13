الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية 13مايو 2024 بالريال والدولار

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الاثنين 13 مايو 2024 في السعودية بالريال السعودي والدولار خلال الساعات الماضية حيث تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية  وتنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 جرامات حتى واحد كيلوجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب تولة في السعودية 9،385.49 ريال سعودي بما يعادل 9020.80 دولار.

سعر الذهب اليوم في السعودية

جاء سعر الذهب اليوم في السعودية كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحور 282.35  يال سعودي بما يعادل 75.29 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 نحو 258.82ريال سعودي بما يعادل 69.02 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 247.06 ريال سعودي بما يعادل  65.88 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 نحو 211.76 ريال سعودي بما يعادل  56.46 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 نحو 164.70 ريال سعودي بما يعادل 43.92 دولار أمريكي.

 

أسعار الذهب فى مصر تبدأ رحلة هبوط مع انخفاض العالمى والدولار

عالميا ومحليا.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

كم سعر الذهب اليوم في السعودية 12مايو 2024 بالريال والدولار؟

تحديث لحظي الآن| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 2024

سعر سبيكة الذهب في السعودية

سجلت سبيكة ذهب 1 جرام في السعودية 310.59 ريال سعودي بما يعادل 82.82 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام في السعودية 747.17 ريال سعودي بما يعادل  197.65 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 5 جرام في السعودية  1،468.22ريال سعودي بما يعادل 391.53 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام في السعودية 2،902.56 ريال سعودي بما يعادل 774.02 دولار امريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 20 جرام في السعودية 5،765.59  ريال سعودي بما يعادل 1،537.49  دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 50 جرام في السعودية 14،315.15ريال سعودي بما يعادل 3،817.37  دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام في السعودية 28،573.84ريال سعودي بما يعادل  7،619.69 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو في السعودية 284،326.61 ريال سعودي بما يعادل 75،820.43 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو في السعودية  142،417.42ريال سعودي بما يعادل 37،977.98 دولار أمريكي.

سعر الذهب السعودية الريال السعودي جرام الذهب في السعودية سبيكة الذهب الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم في السعودية سعر جرام الذهب في السعودية

الأكثر قراءة

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

السيطرة على حريق أرض زراعية فى المنيا دون إصابات.. وضبط مرتكب الواقعة

النتيجة الخادعة.. كيف يفكر مدرب الزمالك فى حسم لقب الكونفيدرالية بالقاهرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟