تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية 13مايو 2024 بالريال والدولار

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الاثنين 13 مايو 2024 في السعودية بالريال السعودي والدولار خلال الساعات الماضية حيث تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وتنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 جرامات حتى واحد كيلوجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب تولة في السعودية 9،385.49 ريال سعودي بما يعادل 9020.80 دولار.

سعر الذهب اليوم في السعودية

جاء سعر الذهب اليوم في السعودية كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحور 282.35 يال سعودي بما يعادل 75.29 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 نحو 258.82ريال سعودي بما يعادل 69.02 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 247.06 ريال سعودي بما يعادل 65.88 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 نحو 211.76 ريال سعودي بما يعادل 56.46 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 نحو 164.70 ريال سعودي بما يعادل 43.92 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

سجلت سبيكة ذهب 1 جرام في السعودية 310.59 ريال سعودي بما يعادل 82.82 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام في السعودية 747.17 ريال سعودي بما يعادل 197.65 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 5 جرام في السعودية 1،468.22ريال سعودي بما يعادل 391.53 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام في السعودية 2،902.56 ريال سعودي بما يعادل 774.02 دولار امريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 20 جرام في السعودية 5،765.59 ريال سعودي بما يعادل 1،537.49 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 50 جرام في السعودية 14،315.15ريال سعودي بما يعادل 3،817.37 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام في السعودية 28،573.84ريال سعودي بما يعادل 7،619.69 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو في السعودية 284،326.61 ريال سعودي بما يعادل 75،820.43 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو في السعودية 142،417.42ريال سعودي بما يعادل 37،977.98 دولار أمريكي.