تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم بالبدرشين

تباشر نيابة الجيزة، اليوم الإثنين، التحقيق في إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتي نقل وملاكي في البدرشين، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وكشفت التحقيقات، أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة، بوجود تصادم سيارتين البدرشين، فعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.