الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم بالبدرشين

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة

تباشر نيابة الجيزة، اليوم الإثنين، التحقيق في إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتي نقل وملاكي في البدرشين، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وكشفت التحقيقات، أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

txt

مصرع طفلة وإصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة مع توك توك بالقليوبية

txt

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة، بوجود تصادم سيارتين  البدرشين، فعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حادث تصادم البدرشين كاميرات المراقبة تفريغ كاميرات المراقبة نيابة الجيزة تصادم سيارتي نقل وملاكي النجدة

الأكثر قراءة

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

عاجل| خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

بلينكن يتهم تل أبيب بانتهاك القانون الدولى.. أسرار التحول الأمريكى ضد إسرائيل

صديق على "فيس بوك" يقود زوجة للوقوف أمام محكمة الأسرة

مواجهة جديدة.. أسرار تغييرات بوتين المفاجئة فى الحكومة الروسية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى