الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"التنمية الصناعية" تستعرض مع البنك الدولي أعمال المناطق الصناعية بقنا وسوهاج

اجتماع
اجتماع

عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماع المتابعة السنوية مع وفد البنك الدولي برئاسة الين أولافسين مسؤولة القطاع الخاص بالبنك، لمناقشة موقف تقدم أعمال التطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بكلًا من محافظتي قنا (قفط وهو) وسوهاج (غرب جرجا وغرب طهطا) ومؤشرات الأداء ونسب التخصيص والإشغال بتلك المناطق، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر

وصرَّحت ناهد يوسف، بأن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل الحكومة في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، نحو رفع كفاءة المناطق الصناعية بالاستعانة بالخبرات المتخصصة، لدعم استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة شبكات المرافق بالمناطق الصناعية بكلا من محافظتيِّ قنا وسوهاج مع مراعاة البُعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية، يأتي ذلك أيضًا تزامنًا مع جهود تحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.

ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلًا من محافظتي قنا (بمنطقتى قفط وهو) وسوهاج (بمنطقتى غرب جرجا وغرب طهطا)، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.

وكشفت رئيس الهيئة عن الاهتمام الحكومي الكبير ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد خاصة على المستوى الصناعي، حيث قامت بنقل ولاية المناطق الصناعية الأربعة للهيئة، لتحقيق عظيم الأثر في كل الأبعاد المرتبطة بضمان استدامة أعمال التطوير، ورفع كفاءة المناطق الصناعية الأربعة، والمتابعة الدقيقة للأعمال التنموية بالمناطق الصناعية.

تقدم أعمال المشروعات

من جهتها، أشادت إيلين أولافسين بمعدلات تقدم الأعمال والمجهودات التي تبذل في سبيل تطوير المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وفقًا لأهداف البرنامج، معربة عن تقديرها لجهود هيئة التنمية الصناعية في مراعاة البعد البيئي والاجتماعي خلال تنفيذ الأعمال التنموية بالأربع مناطق.

وأسفرت تقارير مؤشرات الأداء والتي تمت مناقشتها أثناء الإجتماع، عن تطور ملحوظ في تقدم أعمال مشروعات الترفيق بالمحافظتين، حيث تم الانتهاء تقريبًا من كل أعمال المرحلة الأولى بالنسبة لمحافظة قنا، كما تم الانتهاء من 62% من المرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من 70% من مشروعات البنية التحتية بالمرحلة الأولى بمحافظة سوهاج، وتم الانتهاء من 65% من أعمال المرحلة الثانية.

وكشفت رئيس الهيئة، أن تقدم الأعمال في إطار تنفيذ البرنامج المشترك، قد انعكس على زيادة معدلات الأشغال بصورة كبيرة بالمحافظتين، حيث ارتفعت نسبة الأشغال للمصانع المنتجة بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا لتصل إلى 40% بعد أن كانت 14% عام 2017، وقد إرتفعت نسبة الأشغال بالمنطقتين الصناعتيين بمحافظة سوهاج من 34% الى 42%، وتعد هذه المعدلات أعلى من مستهدفات البرنامج المخطط.

وصرَّحت ناهد يوسف، بأنه إيمانًا من الهيئة بقدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية بالمناطق الصناعية بالمحافظات على غرار التجربة الناجحة للمطور الصناعي، فإن الهيئة تستعد لطرح منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج للإدارة والتشغيل على كبرى شركات المطور الصناعي.

وأوضحت أن الهيئة قامت بطرح مناقصة لإسناد إنشاء وتجهيز مباني إدارية وخدمية بالمناطق الصناعية بالمحافظتين، لتسريع ودعم وتيرة التنمية، وللتيسير على المستثمرين الحاليين والجدد بتلك المناطق، ويجري دراسة طلبات شركات المقاولات المتقدمة للبت، والبدء الفوري في التنفيذ.

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