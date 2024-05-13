مصرع تباع سقط من أعلى سيارة نقل بطريق بلبيس

لقى تباع مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل ثقيل على طريق بلبيس - العاشر من رمضان بمركز بلبيس بالشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول "أحمد عثمان" 45 عامًا، تباع، مقيم بمركز دكرنس بالدقهلية، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وكشفت التحريات الأولية عن إصابة المتوفي إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل ثقيل على طريق بلبيس - العاشر من رمضان بطريق سيكم داخل أحد المصانع بمركز بلبيس.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.