الحكومة توفر 70 مليون زجاجة شهريًا.. 36% تراجعًا فى أسعار زيت الطعام

قال عضو شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أيمن قرة، إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن عن تراجع التضخم بنسبة تصل إلى 31.8% خلال أبريل الماضي، مرجعًا ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة السلع، من ضمنها مجموعة الزيوت.

الحكومة توفر 70 مليون زجاجة زيت

وأوضح "قرة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الزيوت تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية؛ نتيجة لاستقرا ر أسعار الصرف، لافتًا إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج، التي تصل إلى 95% من المواد الخام من الخارج.

ونوه بأن هناك تراجعًا في الأسعار يصل إلى 36%، عن الفترة الماضية، متوقعًا استقرار سوق الزيوت خلال الفترة المقبلة مع استقرار أسعار الصرف، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة إلى توفير الأمن الغذائي لدي الموطن؛ من خلال توفير عدد من السلع بأسعار مخفضة سواء من خلال المنافذ أو من خلال وزارة التموين من خلال الحصص التموينة لكل مواطن.

تراجع الأسعار بنسبة 36%

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة كانت المصانع غير قادرة على العمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة؛ بسبب نقص العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، ومع تحسن توفر العملات الأجنبية الآن، من المتوقع أن تعمل هذه المصانع بكفاءتها القصوى في الأيام القادمة.

ولفت إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت في مصر إلى مستويات قياسية في بداية العام الحالي، نتيجة لتراجع حجم الاستيراد وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، منوهًا بأنه على الرغم من ذلك هناك تسهيلات كبيرة في توفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع، مما من شأنه أن يسهم في تراجع معدل التضخم.

وقال إن الانخفاض أسعار الزيوت،يرجع إلى زيادة المعروض من خلال توزيع الحكومة لما يصل إلى 70 مليون زجاجة زيت شهريًا على البطاقات التموينية.