الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوميز: الهزيمة من نهضة بركان ليست مُرضية بالنسبة لى

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدم رضاه التام على الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام نهضة بركان المغربي.

وخسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية: "لست سعيدًا بالطريقة التي بدأناها بها مباراة نهضة بركان والطريقة التي استقبلنا بها هدفًا من ركلة ثابتة".

وأضاف: "النتيجة ليست مُرضية بالنسبة لي لأننا كنا نستعد من أجل الفوز بتلك المباراة وتقديم أداء جيد لكن هذا لم يحدث لأسباب عديدة".

وتابع: "ثلاثي الهجوم كان لديه الحرية للتحرك وتبديل المراكز وهذا الأمر جعلنا نخلق الكثير من المساحات في دفاعات فريق نهضة بركان المغربي".

وأكمل: "لا يمكنني القول إننا لعبنا بشكل سيء في المجمل لكننا لم نتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت لنا في حين استغل المنافس فرصتين في الشوط الأول وزسجل منهما هدفين".

وأتم تصريحاته قائلا: "سنحاول تقديم أداء جيد في مباراة الإياب وأتمنى أن نحقق الفوز من أجل التتويج باللقب، نستطيع السيطرة على اللعب لكن هل سيسمح لنا نهضة بركان بالمساحات أم لا، هذا ما سوف نراه".

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو الجاري على ستاد القاهرة.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لهزيمة مقبولة أمام نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

أحرز هدفي نهضة بركان يوسوفا دايو وعادل تحيف في الدقيقتين 13 و32 وجاء هدف الزمالك الوحيد عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 46.

ويكفي الزمالك هدف وحيد في مباراة الإياب التي ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو الجاري حتى يتوج باللقب.

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