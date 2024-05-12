الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا أداة ضغط جديدة على الاحتلال

مدحت الكمار
مدحت الكمار

رحب النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بإعلان مصر عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا، سيعطي الدعوى أهمية أكبر وسوف تأخذ منحنى آخر، كما ستكون أشد ضغطًا على الكيان الإسرائيلي الغارق في انتهاكاته القانونية والإنسانية بعدوانه على قطاع غزة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة رسالة من مصر للاحتلال الإسرائيلي في مواجهة العدوان المتواصل، والذي يستهدف كل قطاع غزة على الرغم من أن إسرائيل بدأت هجوما على رفح الفلسطينية لكنها أيضا بالتوازي تواصل عدوانها وهجماتها على كل قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأشار النائب مدحت الكمار، إلى أن وجود مصر في هذا التداخل مع جنوب إفريقيا سيعني مزيدا من الضغط السياسي والقانوني على إسرائيل وإعطاء زخم أكبر للدعوى، وربما يشجع العديد من الدول الأخرى على الانضمام، كما أنها رسالة تهدئة جيدة وطمأنة للرأي العام المصري، بأنه حتى وإن كانت هناك علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين لكن القاهرة تعرف موقفها الطبيعي في هذا الصراع.

قطاع غزة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أحداث ‎قطاع غزة أضرار العدوان الإسرائيلي النائب مدحت الكمار

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يريد إسقاط بايدن.. والاتحاد الأوروبي على وشك الاعتراف بفلسطين

الأكثر قراءة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

مراسلة القاهرة الإخبارية: انتحار 10 من ضباط وجنود الاحتلال بينهم لواء

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في 2024 وأبرز توقعات سعر الفائدة

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

دايو يمنح نهضة بركان هدف التقدم أمام الزمالك بنهائى الكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب