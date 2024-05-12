الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يريد إسقاط بايدن.. والاتحاد الأوروبي على وشك الاعتراف بفلسطين

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة أصبحت في وضع صعب ويجب عليها تنفيذ القانون الدولي فيما يخص إسرائيل كدولة احتلال وفيما يخص فلسطين كدولة وقع الاعتداء عليها.

وأضاف "بودن" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس أمام خيارات الآن إما أن يصمت ويكون مشاركًا في الجرائم الإسرائيلية في غزة، أو يتخذ قراراه الذي أعلن عنه بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وأشار إلى وجود لعبة سياسية بين بايدن ونتنياهو، مؤكدًا أن نتنياهو يريد إسقاط بايدن لأسباب سياسية وشخصية لنتنياهو.

كما أوضح أن الاتحاد الأوروبي على وشك اتخاذ قرار للاعتراف بفلسطين كدولة.

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