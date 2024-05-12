أستاذ القانون الدولى: تدخل مصر فى دعوى جنوب إفريقيا يعطيها "ثقلًا كبيرًا"

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي العام، إنه يحق لمحكمة العدل الدولية إصدار قرارات محددة لاتخاذ تدابير عاجلة لعدم اختراق قواعد القانون الدولي والإنساني، مؤكد أن إسرائيل اخترقت القانون الدولي بعد اقتحامها مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن تدخل مصر في دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني يعطي الدعوى ثقلا كبيرا، وذلك في ظل ازدياد الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين.

وأشار إلى أن إسرائيل عليها التزام للدولة المحتلة باعتبارها دولة احتلال بشأن مراعاة كافة القواعد الإنسانية في هذا الشأن والتوقيت، ولكنها لا تلتزم إطلاقا بذلك.