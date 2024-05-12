الأحد 12 مايو 2024
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مراسل "CBC" من رفح: القصف الإسرائيلى لا يتوقف منذ صباح اليوم (فيديو)

محمد شاهين
محمد شاهين

أفاد محمد شاهين، برنامج "في المساء مع قصواء" من رفح، المذاع عبر قناة "CBC"، بأنه في اليوم الـ 219 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية بغارات كثيفة وأحزمة نارية على شمال وجنوب غزة، فضلا عن القصف المتواصل منذ صباح اليوم على مدينة رفح الفلسطينية.

وأشار شاهين، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، إلى قصف المقاومة الفلسطينية على حشود جيش الاحتلال مع تحليق مستمر للطيران الصهيوني على مدينة رفح الفلسطينية، موضحا أن بعض هذه الطائرات الإسرائيلية تسمي بـ"الزنانة" وتعمل على رصد وتصوير المنطقة بأكملها، ومنها أيضا طائرات تحمل صواريخ وقنابل تستهدف من خلالها مدنيين ومنشآت.

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