عبدالهادي القصبي: اهتمام الرئيس السيسي بمساجد آل البيت رسالة للعالم

وجّه الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، رسالة تحية للرئيس السيسي على اهتمامه بمساجد آل البيت.

وقال "القصبي" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" إن اهتمام الرئيس السيسي بمساجد آل البيت رسالة للعالم بأن مصر هي دولة الوسطية والتسامح والحب.

وأضاف أنه كلما ضاقت الحياة وكانت هناك صعوبات كانت مصر دائمًا هي الملجأ، متابعًا: "مصر كانت وستظل دائمًا أرض الأمن والسلام".

وتابع: "أوجه أيضًا تحية بشكل خاص إلى أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية وجميع مشايخ التصوف في مصر"، مؤكدًا أن ما حدث هو تغيير في وجه مصر الحضاري بداية من افتتاح الرئيس مسجد الحسين، ثم مسجد السيدة نفيسة ثم مسجد السيدة زينب التي لجأت إلى أرض مصر.