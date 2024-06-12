"مفيش فلوس أمام روح إنسان".. لماذا تنازلت أرملة ضحية عصام صاصا عن حقه؟

قال علي فايز المحامي دفاع ضحية حادث عصام صاصا إنه لا علاقة له بتنازل أسرة الضحية عن القضية وتصالحهم مع المتهم، فأنا مجرد محام والأسرة أبلغتنى بقرار التنازل، فتمت الإجراءات ولولا ذلك لتم تأجيل الجلسة.

وأضاف أن التصالح تم بحمد الله، لأن أسرة الضحية شعرت بمعاناة أسرة المتهم ووضعت الأم المكلومة ابنها مكان "صاصا"، مشيرا إلى أن هناك استهتارا وتهورا، لكن الأسرة أبدت رغبتها في التصالح.

ونفي في تصريحات عقب الجلسة، وجود مقابل مادي للتصالح، مؤكدًا أنه لا يوجد مقابل مادى أمام روح إنسان.

وجاء في تنازل أرملة الضحية: أقر أنا وبنفسي كوصية على الأطفال الأربعة يوسف، عبدالرحمن ومنة، بسمة، التنازل عن القضية لوجه الله، ووقعت على أقوالها في محضر الجلسة.

واستمعت المحكمة لطلبات محمد حمودة، دفاع عصام صاصا، وطالب بنفي التهمة عن موكله لعدم إحرازه مخدرات، وقال إن التحليل الذي أثبت ذلك ممكن أن يكون غير دقيق، وطلب التأجيل وعلل ذلك لسفره في الخارج.

وطلب المحامي من القاضي رفع قرار الضبط والإحضار، فعلق القاضي بأنه كان يجب مثول المتهم وأنه ممكن يستخدم صلاحياته وفقًا للقانون، فرد محامي الدفاع بأن موكله كان يريد حضور الجلسة والمثول واعدًا بتنفيذ أي قرار يصدر من المحكمة.