"التيار الإصلاحي" يدعم اعتزام مصر دعم الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

أعلن التيار الإصلاحي الحر دعمه الكامل لما صدر عن بيان الخارجية المصرية بشأن اعتزام مصر التدخل دعمًا لدعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وثمن التيار هذه الخطوة التاريخية كترجمة عملية وملموسة من الدولة المصرية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية الممنهجة التي تتبعها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد التيار أنه لا يزال هناك فرصة أمام أحرار العالم من تسجيل موقف تاريخي ودعم الموقف المصري الأخلاقي والإنساني والسياسي في سبيل فضح جرائم الحرب التي ترتكب في غزة وكذلك في إعادة الحقوق لأصحابها وإقرار الأمن والسلم الدوليين.

ودعا التيار المجتمع الدولي إلى تبني السردية المصرية التي تمثل حقيقة الواقع على الأرض في الأراضي المحتلة وإلى التوقف عن الكيل بمكيالين في شأن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في استعادة أرضه.

وشدد التيار على أن الوقت هو وقت الاصطفاف خلف الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية وأن على جميع القوى الوطنية أن تنحي جميع خلافاتها السياسية وأن تعلن عن دعمها الكامل وغير المشروط لتحركات الدولة المصرية التي تمثل الملاذ الأخير ضد تذويب القضية الفلسطينية.