الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الحرية المصرى" يثمن دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

دعوى جنوب أفريقيا
دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

ثمن حزب الحرية المصري، إعلان وزارة الخارجية المصرية اعتزام التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؛ للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

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"المؤتمر" يثمن إعلان مصر اعتزامها دعم الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

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برلماني: دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل استكمالًا لجهودها في الدفاع عن القضية الفلسطينية

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن إسرائيل تخطت جميع الخطوط الحمراء وعلى جميع الدول المؤثرة وصاحبة القرار أن تتدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ويجب على جميع الدول دعم هذه الدعوى للوصول إلى الهدف المرجو بوقف إطلاق النار وسرعة  إدخال المساعدات إلى القطاع.

كما أكد مهنى، دعم الحزب للقيادة السياسية وما يمثلها في اي قرارات تتخذها بهذا الشأن، لافتا إلى أن الشعب بأكمله لديه الثقة الكاملة في قدرتهم على إدارة الأمور وحماية الأمن القومي والوقوف من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدم قتل القضية بإبادة شعبها.

وتابع أن تأكيد مصر على رفضها التام التهجير القسري والممارسات التي تتخذها إسرائيل في خطة ممنهجة لنزوح المدنيين خارج أرضهم، يؤكد أن القضية ليست محاربة حماس كما تدعي اسرائيل وانما الهدف الحقيقي هو إبادة الشعب الفلسطيني وتهجير الباقي منه خارج أرضه والقضاء على الدولة الفلسطينية نهائيا وفقد هويتها وإزالة اسمها من الوجود، وهذا ما نرفضه شكلا وموضوعا قيادة وشعبا وندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في أي قرار يتخذه لحماية الحدود المصرية والحفاظ عليها.

حزب الحرية المصري الخارجية المصرية جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية محكمة العدل

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