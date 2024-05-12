الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يُشيد بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، الموقف المصري المُشرف المُعلن عنه في بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر في ١٢ مايو ٢٠٢٤، والذي تضمن إعلان مصر اعتزامها التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

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وذكره الحزب في بيانه، إنّ هذا الموقف يُجسد حرص مصر الدائم على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحماية مقدسات الأمة العربية، ويُؤكد على دورها الريادي في الدفاع عن القضايا العادلة في المحافل الدولية.

ورأى حزب المصريين الأحرار، أنّ الخطوة المصرية جاءت في وقتٍ حرجٍ يعاني فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من ويلات الحصار الإسرائيلي المُجحف والاعتداءات العسكرية المتكررة، والتي تُخالف جميع القوانين والأعراف الدولية.

وطالب الحزب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في وقف هذه الجرائم الإسرائيلية البشعة، واتخاذ خطواتٍ حاسمةٍ لإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بِاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أكد الحزب على دعمه الكامل للجهود المصرية الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧.

وفي الختام، توجه الحزب بالتحية والتقدير إلى القيادة السياسية المصرية على هذا الموقف الوطني الراسخ، مُؤكدًا استمرار دعمه الكامل لجهودها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة.

حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل الموقف المصري جنوب أفريقيا إسرائيل

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