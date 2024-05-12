ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية وسط تقلبات اقتصادية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسبوع الأخير، حيث ارتفعت بنسبة 1.5% في مصر و2.6% في البورصة العالمية.

وفي تصريح خاص لـ"الدستور"، لرئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، هاني ميلاد، أوضح أن هذا الارتفاع جاء مدعومًا بتوترات اقتصادية عالمية.

فيما سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية زيادة قدرها 45 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، حيث بلغ سعره 3130 جنيهًا في نهاية التعاملات.

بالمقابل، ارتفع سعر الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 59 دولارًا، ليصل إلى 2360 دولارًا.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب في مصر حاليًا، فإن جرام الذهب عيار 24 سجل 3577 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 2683 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب تقلبات بين الارتفاع والانخفاض نتيجة للتوترات الاقتصادية العالمية وزيادة المعروض من الذهب الخام.

وتأتي هذه التقلبات في ظل عمليات إعادة البيع من المواطنين وارتفاع الأسعار، ما دفع تجار الذهب للتصدير للاستفادة من هذه الزيادة في الأسعار، وهو ما يؤكد على تأثير العوامل الاقتصادية على أسعار الذهب في الوقت الراهن.