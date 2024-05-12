"الأغذية العالمى" يحذر من نزوح العائلات بغزة بحثًا عن المأوى والغذاء والمياه

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، من اضطرار العائلات في قطاع غزة إلى النزوح مجددًا بحثًا عن المأوى والغذاء والمياه.

جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج الأممي، اليوم الأحد، بالتزامن مع إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الرئيسية المؤدية إلى قطاع غزة.

وأكد الأغذية العالمي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنه يجب استمرار الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مشددًا على أن الهجوم الشامل على مدينة رفح بمثابة كارثة إنسانية.