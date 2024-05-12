الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جيش الاحتلال: إصابة 50 جنديًا فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة
غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 50 جنديًا إسرائيليًا، خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن اللواء يوغاف بار ششت نائب مراقب المنظومة الأمنية أصيب خلال اشتباكات مع المقاومة في غزة أول أمس الجمعة.

ونفذت المقاومة الفلسطينية عدة عمليات ضد الاحتلال في قطاع غزة اليوم الأحد، حيث قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها نفذت عملية مركبة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا استهدفت خلالها دبابة ميركافا إسرائيلية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اكسترا نيوز 50 جنديا إسرائيليا

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