الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مني الحديدى: الإعلام كصناعة أو تجارة ينبغى أن يتوفر له أكبر نسبة من التمويل

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

قالت الدكتورة منى الحديدي، أستاذة الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلام كصناعة أو تجارة ينبغى أن يتوفر له أكبر نسبة من التمويل حتى يستطيع مجابهة المنافسة وبالتالى يحتاج لزيادة الموارد، مؤكدة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس جهة رقابية بل إن دوره فى متابعة المعايير المتلزم بها فى الإعلانات، مؤكدة أنه يتوجب أن يكون التنظيم سابق للبث بشكل استباقى وليس فى إطار سياسة رد الفعل.

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وأضافت "الحديدي" ضمن فعاليات المائدة المستديرة "الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد"؛ والتي تنظمها لجنة الإعلام والتى بدأت منذ قليل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الإعلامي والشاعر د. جمال الشاعر، وبإمانة د. هشام عزمي رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أن هناك تفرقة بين الإعلانات التجارية وإعلانات التسويق المجتمعى، وكذلك التفرقة بين الإعلان المباشر وغير المباشر، ومنها الإعلان الموظف فى الأعمال الدرامية، وكذلك فى الأحداث الرياضية، لافتة أن توظيف الطفل فى الإعلانات يتوجب أن تراعى المعايير الدولية المتبعة فى هذا الصدد، وكذلك استخدام المرأة فى الإعلانات كسلعة.

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هناك عدد من الضوابط التى يتوجب مراعاتها فى التعامل مع الإعلانات قبل بثها منها عدم الأسلاف أو المبالغة أو قظسية الزواج، وكذلك عدم التعرض للمصابين بعاهات أو أمراض مزمنة، وكذلك ترك اعلانات الأدوية لوزارة الصحة للبت فى أمرها قبل عرضها.

ويدير المائدة الكاتب والشاعر والإعلامي الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، ويشارك لها كلًا من: المهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والكاتب الصحفى خالد البرماوى، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، والمخرج خالد محمد الأتربى، رئيس القناه الفضائية المصرية، والدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام سابقا، والدكتور عبدالله على بانخر أستاذ مساعد بقسم الاتصالات التسويقية كلية الاتصال والإعلام، جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وعلاء الغطريفى، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، والمخرج عمرو عابدين، رئيس قناة النيل للدراما، والمخرج محمد الجازوى رئيس قنوات النهار، والدكتورة منى الحديدى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس، والمخرج وليد حسن رئيس القناة الأولى المصرية.


كان المجلس الأعلى للثقافة قد نظم مائدة مستديرة بعنوان "الشباب والإعلام" من خلال لجنة الشباب بالمجلس بالتعاون مع لجنة الإعلام، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، يوم الأربعاء الماضي 8 مايو في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.


أدار المائدة الكتاب الصحفي حازم الملاح، عضو لجنة الشباب، وشارك بها أحمد أيوب رئيس تحرير الجهورية والإعلامية آية عبد الرحمن والدكتور باسم عادل رئيس مجلس أمناء كتلة حوار، الدكتور جمال الشاعر، كاتب وإعلامي ومقرر لجنة الإعلام، والدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، عضو لجنة الإعلام، والإعلامي الدكتور حسن حسني، نائب مقرر لجنة الشباب، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وعضو لجنة الإعلام، والدكتور رامي عطا رئيس قسم الصحافة بمعهد الشروق للإعلام والدكتورة راندا رزق رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام، وطارق سعده نقيب الإعلاميين، ونائلة فاروق رئيس التليفزيون.

منى الحديدي جامعة القاهرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد الأعلي للثقافة جمال الشاعر

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