الأحد 12 مايو 2024
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سياسي

حزب “العدل” يثمن تدخل مصر دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

أحمد بدرة
أحمد بدرة

ثمن أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، بيان وزارة الخارجية الذي أعلن عن التزام مصر التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال بدرة، في بيان اليوم الأحد، إن الدولة المصرية هي المساند والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن القيام بدورها القيادي والمحوري، موضحًا أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحول كبير في مسار القضية الفلسطينية، ويدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوضع حد للإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والأبرياء.

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وأكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي والخروج عن صمته ووقف إطلاق النار، وحل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، موضحًا أن الوضع الإنساني في غزة لا يُحتمل ولا يمكن أن يستمر على حاله.

وأوضح أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة تاريخي ومشرف، مؤكدًا أن القيادة السياسة المصرية سلكت عدة اتجاهات لوقف العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الأزمة.

وأضاف أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة تتويج للجهود الدبلوماسية التي تقودها الدولة المصرية في جميع المحافل الدولية لتصحيح المفاهيم لدى دول العالم من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة، لافتًا إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ونوه بأن الشعب المصري يقف ويصطف خلف الدولة والرئيس السيسي في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية بعد اشتعال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والشعب المصري داعم بكل ثقة وقوة في القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة القضية الفلسطينية.

أحمد بدرة حزب العدل تنمية الصعيد وزارة الخارجية محكمة العدل

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