الأحد 12 مايو 2024
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سياسي

"الشعب الجمهورى": نؤيد قرار "مصر" باعتزامها رسميًا دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

أحمد جمعة بدر
أحمد جمعة بدر

أثنى أحمد جمعة بدر، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة مطروح، بما أعلنته مصر في بيان صادر عن الخارجية، حول اعتزامها رسميًا دعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وقال أحمد جمعة بدر، إنّ إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهى تقوم بمجزرة جماعية، تتعارض مع قانوني العدل الدولية، وتعرضها للمساءلة جنائية أمام محكمة العدل الدولية، إلا أنها تضرب بعرض الحائط ما يصدر بشأنها، مشيرًا إلى أنّ ممارسات رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، تتطلب أمر اعتقال له من قبل المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أنّ الحرب على غزة ليست الجريمة الأولى للاحتلال الإسرائيلي، بل إن هناك جرائم لعام 2009 و2014 و2018 و2019 و2021.

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ما دلالات اعتزام مصر التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية؟

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مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

وأشار إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية التي بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي، أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة وخلقت ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، وهذا يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

كما أشاد "بدر" بقرار مصر بتجديد مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن شعب مصر يقف وراء قرارات القيادة المصرية.

أحمد جمعة بدر حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري الخارجية جنوب أفريقيا محكمة العدل

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