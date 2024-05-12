المتحف اليوناني الروماني يستقبل رئيسة جمهورية اليونان



استقبل المتحف اليوناني الروماني السيدة "كاترينا ساكيلاروبولو"رئيسة الجمهورية اليونانية وقرينها، والوفد المرافق لها والذي ضم كل من وزيرة الثقافة اليونانية وسفير دولة اليونان بالقاهرة، والقنصل العام لليونان بالإسكندرية، والملحق الثقافي اليوناني، ومجموعة من أعضاء جمعية أوناسيس اليونانية ولفيف من الشخصيات اليونانية البارزة.

وكان في استقبالهم الدكتورة ولاء مصطفي مدير عام المتحف اليوناني الروماني، والتي اصطحبتهم في جولة داخل القاعات المختلفة للمتحف للتعرف على مقتنياته التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتروي قصة العصرين اليوناني الروماني في مصر منذ عصر ما قبل الإسكندر الأكبر وحتى العصر البيزنطي مرورا بالعصرين البطلمي والروماني.

كما تضمنت الجولة زيارة مكتبة المتحف اليوناني الروماني التي تحتوي على مكتبه الأمير عمر طوسون وكتاب وصف مصر، وأول كتالوج للمتحف والتعرف على القاعة الخاصة بالكتب النادرة.

وخلال الجولة أعربت رئيسة الجمهورية والوفد المرافق لها عن انبهارهم باسلوب العرض الراقي ووسائل الإتاحة لذوي الهمم من زوار المتحف، والقطع الأثرية المعروضة التي تعبر عن عراقه التاريخ، كما أبدوا إعجابهم بموقع المتحف والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية.

وحرصت رئيسة جمهورية اليونان على التوقيع في كتاب الزوار، وحرص أعضاء الوفد على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليدًا لهذه الزيارة مع مجموعة من الأطفال المصريين بالزي اليوناني.

وفى ذات السياق تفتح جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية والتابعة للمجلس الأعلى للآثار أبوابها يوم 18 مايو القبل مجانًا لزائريها من المصريين،وذلك احتفالًا بيوم المتاحف العالمي والذي يوافق يوم18 مايو من كل عام.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية قطاع المتاحف المصرية للمشاركة في جميع الفعاليات والمناسبات التراثية والثقافية المحلية والدولية، ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى جميع جمهوره من الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.