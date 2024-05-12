الأحد 12 مايو 2024
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منوعات

فوائد الزنك للجسم.. مهمة لتقوية الجهاز المناعي

جريدة الدستور

تزايدت عمليات البحث حول فوائد  الزنك للجسم لأنه معادن يساعد على الحد من خطر الإصابة بالتهاب البلعوم بعد الجراحة ويمنع تساقط الشعرومفيد للبشرة  ويقوي المناعة ويحسن من وظائف الخلايا الجسم ويعمل  الزنك على مساعدة الاداء الرياضي ولهذا من المهم الحصول على الزنك من خلال الأطعمة المختلفة التي تحتوي عليه، أو من خلال تناول حبوب الزنك الطبية.

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فوائد حبوب الزنك للصحية

1-يعمل الزنك على تقوية الجهاز المناعي حيث إنه يجعل الخلايا التائية الموجودة في الجسم على مهاجمة الخلايا السرطانية.

2-يعمل الزنك على معالجة الإسهال بفعالية.

3-يؤثر الزنك على الخلايا العصبية، وهذا بدوره يقوي الذاكرة ويساعد على زيادة التركيز والتعلم.

4-يعمل الزنك على التئام الجروح وحمايتها من القرح.

5-يساعد الزنك على الحماية من الأمراض المرتبطة بالعمر مثل  الضمور البقعي وفقدان البصر، والتقليل من الأمراض الالتهابية.

6-يعمل الزنك على التقليل من أعراض الأنفلونزا، حيث إن عنصر الزنك يحتوي على مضادات فيروسية.

فوائد حبوب الزنك من لعلاج حب الشباب  

1- حبوب الزنك تحتوي على مضادات الإلتهابات التي تعمل  على تخفيف الإحمرار والتهيجات الناتجة الاصابة بحب الشباب.

2-تعمل حبوب الزنك في القضاء على الفيروسات والبكتيريا، مما يجعلها جيدة في علاج حب الشباب والندبات.

3-يعمل الزنك على التقليل من ظهور البقع الداكنة والندبات عن حب الشباب.

 

فوائد حبوب الزنك لعلاج الشعر 

1-يعمل الزنك على نمو الشعر وإصلاح التلف الذي نتيجة الحرارة، كما أنه يعزز الغدد الدهنية ببصيلات الشعر.

2-تقي حبوب الزنك من التقليل من تساقط الشعر وتقصفه وهيشانه.

3-تعمل حبوب الزنك في زيادة إنتاج البروتين التي تعزيز من صحة الشعر والوقاية من الشيب المبكر.

4-تنظم حبوب الزنك من الهرمونات، فإن هذا له تأثير على تحسين صحة الشعر وحمايته من المشكلات.

حبوب الزنك الجهاز المناعى الخلايا التائية المناعة الزنك

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