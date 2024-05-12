الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة للتوعية حول الحد الأدنى للأجور وتطبيقه فى المنشآت بالمنيا

ندوة للتوعية
ندوة للتوعية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، من خلال إدارة الرعاية بالاشتراك مع مكتب العمل المنيا الجديدة، ندوة توعية حول الحد الأدنى للأجور، للعاملين بمصنع دلتاتكستايل للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية، بحضور 24 من أعضاء اللجنة النقابية والإداريين بالمصنع، وتناولت الفعاليات شرح عدة موضوعات منها مفهوم الأجر، والحد الأدنى للأجور، وكيفية التطبيق، وآليات الاستثناءات، طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والتعريف بالمفاهيم التى شملها القانون، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال، لزيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.

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وزارة العمل: نتطلع لسرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

مديرية العمل بالمنيا

وأوضحت ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرها للوزارة أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات، بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة بالمحافظات، وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يزيد من الإنتاجية ودفع الإقتصاد القومى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأضافت مدير المديرية أنه ألقى المحاضرات الدكتور جمعة صلاح، مدير إدارة الرعاية والخدمات العمالية، ومحمود صفوت، مدير مكتب عمل المنيا الجديدة، كما جرى الرد على جميع الاستفسارات بشان موضوعات الندوة، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل.

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وزارة العمل: إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، منذ عام 2014 تجاوزت 2 مليار و105 مليون جنيه

وتستمر جهود وزارة العمل في التواصل مع المصريين في الخارج، من خلال 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية، في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصر يعملون في نطاق تلك المكاتب.
وتمكنت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، منذ عام 2014، وحتى 2023، تجاوزت 2 مليار و105 ملايين جنيه مصري.

مديرية العمل بمحافظة المنيا مكتب العمل المنيا الجديدة ندوة توعية الحد الادنى للأجور وزير العمل حسن شحاتة

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