السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: نتطلع لسرعة إنجاز الإستراتيجية الوطنية للتشغيل

وزارة العمل
وزارة العمل

تتطلع وزارة العمل إلى سرعة إنجاز "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعمل الوزارة بقيادة الوزير حسن شحاتة، مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، لصياغة تلك الاستراتيجية.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 

وتتمحور الاستراتيجية 8 محاور وأهداف، وهي: 
1 - تعتبر توثيقا لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة. 
2 - توحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3 - دراسة تشخيصية لسوق العمل، وتضم تحليلا للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئي.
4 - تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.
5 - وتدعو الاستراتيجية لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل.

txt

وزارة العمل: إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، منذ عام 2014 تجاوزت 2 مليار و105 مليون جنيه


6 - تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
7 - ترتكز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
8 - تأتي للتأكيد على ضرورة الاستثمار في التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.

txt

ننشر الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات "وزارة العمل"


وكان أحدث اجتماع بشأن هذه الاستراتيجية، نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل: تمكين الشباب ومكافحة البطالة»، وذلك يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، بمقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تحدث فيه وزير العمل حسن شحاتة عن جهود الوزارة في هذا الشأن، وأهمية سرعة  إعداد استراتيجية متكاملة لسوق العمل المصري الذي يواجه العديد من التحديات، نتيجة للمتغيرات العالمية،والتي تحتاج إلى معالجة استراتيجية وعملية لتحقيق المزيد من الاستقرار في سوق العمل.

وزارة العمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الرئيس عبد الفتاح السيسي سوق العمل فرص عمل

الأكثر قراءة

مسئول إسرائيلى: مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلى فيه

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مصطفى كامل بأحد الفنادق الكبرى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

حبس السائق المتسبب فى حادث دائرى المعادى

وفاة الشاعر الشاب أحمد عبدالسلام الطحان

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟