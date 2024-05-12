الأحد 12 مايو 2024
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أكرم السيسى لـ "الشاهد": الذكاء الاصطناعى يساعد الجيش الإسرائيلى فى البحث عن الرهائن

الدكتور أكرم السيسي
الدكتور أكرم السيسي

قال الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن المذهب الشيعي مشكلة كبيرة جدًا، وهم أناس لديها القدرة على اللعب بالسياسة بشكل كبير جدًا، ولهم تفسيرات خارج المنطق، معقبًا:" هم مازالوا فارسيين، ولذلك فإن الأمور لديهم مازالت صعبة جدًا".  

 

وأضاف أكرم السيسي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، أن إيران تعرف الطبيعة الشرقية الانفعالية، حيث يعمل هؤلاء الناس بسيناريوهات متعددة وخيالية، في حين أننا لا نمتلك سيناريوهات مستقبلية.

 

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي داخل في الحرب على غزة حاليًا، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي الجيش الإسرائيلي في البحث عن الرهائن.

 

الموسم السادس من برنامج "الشاهد"

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد" والذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

أكرم السيسي برنامج الشاهد فلسطين القضية الفلسطينية الذكاء الاصطناعي إسرائيل إيران

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