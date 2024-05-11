عمرو جاد: الاستثمارات الصينية تسهم فى زيادة الصادرات وتوطين الصناعة

قال الدكتور عمرو جاد، رئيس شركة سيد للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن جذب الاستثمارات الصينية سيسهم في زيادة الصادرات المصرية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تعتبر الاستثمارات الصينية في مصر أمرًا ذا أهمية بالغة نظرًا للعديد من الفوائد والآثار الإيجابية التي تعود على الاقتصاد المصري والمجتمع من هذه الاستثمارات.

وأوضح أنه تعزز الاستثمارات الصينية التعاون الاقتصادي بين الصين ومصر، ما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنها تساهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الصينية إلى مصر، ما يعزز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.

وأكد أنه تسهم الاستثمارات الصينية في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وبالتالي تقليل معدلات البطالة في البلاد، كما تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية.

وأشار إلى أن الاستثمارات الصينية تدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر مثل البنية التحتية، الطاقة، التصنيع، والسياحة وهذا يسهم في تحفيز نمو الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل.

وأكد أن جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الاستثمارية المفضلة في المنطقة.

وأوضح أنه يعتبر الجذب الناجح للاستثمارات الصينية إلى مصر خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بالإضافة إلى ذلك، تسهم الشراكات الاستثمارية الصينية في نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية، ما يعزز قدرات الموارد البشرية في مصر ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أنه من الجوانب الإيجابية الأخرى لجذب الاستثمارات الصينية هو تعزيز السياحة بين البلدين، حيث يمكن تعزيز التبادل الثقافي والسياحي من خلال استثمارات في مشاريع السياحة والفنادق، كما يمكن أن تسهم الاستثمارات الصينية في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الاستدامة من خلال تبني ممارسات حديثة وصديقة للبيئة.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الصينية في مصر يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد، ويجب على الجانبين العمل معًا لاستغلال هذه الفرصة بشكل فعال.